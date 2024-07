Chi è Fabio Borghese il principe che ha sposato Angelica Donati figlia di Milly Carlucci

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 1 luglio 2024)è un imprenditore italiano. Di nobili origini, discende da Papa Paolo V. E da ieri è anche il marito di, primogenita die del costruttore Angelonasce a Roma il 7 luglio del 1966 dalAlessandroe Fabrizia Citterio. Ha una sorella, Alessandra, fa la scrittrice e giornalista.si laurea in Economia e Commercio all’Università La Sapienza di Roma, lavorando per diverse multinazionali tutte nel settore dell’energia. Tra queste, Exxon e Mobil. Ora è Head of International Expansion di Arsenale Group, società che opera nel settore dell’ospitalità di lusso e del lifestyle. È anche consigliere e socio del resort Fattoria Medicea e dell’Azienda Agricola Le Case, tutte nel pistoiese.