Aebischer Freuler e Ndoye L’oro svizzero è rossoblù

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Chissà se Murat Yakin, profeta della Svizzera che ha giustiziato impietosamente gli azzurri, in queste ore avrà mandato un messaggio di ringraziamento a Casteldebole, destinatari i dirigentima soprattutto mister Thiago Motta, che gli ha consegnato tre calciatori tirati a lucido e perfettamente istruiti al calcio fluido a cui si ispira anche la nazionale rossocrociata. Difficile stabilire chi abbia inciso di più, nel pomeriggio di Berlino, tra Remo, Michele Dan: nel dubbio sono tre pilastri del Bologna. Facile prevedere che, una volta uscita di scena tra i fischi l’Italia di Spalletti, i bolognesi sabato faranno il tifo per la Svizzera, attesa al varco nei quarti dall’Inghilterra. Del resto come fai a non volere bene a tre ragazzi che sembrano avere semplicemente trasferito in nazionale le giocate codificate che hanno portato il Bologna a qualificarsi per la Champions?sabato ha segnato il gol dell’1-0 a coronamento di un’azione in cui i compagni hanno inanellato ben 31 passaggi di fila.