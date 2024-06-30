Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2024 ore 13:30 (Di domenica 30 giugno 2024) Viabilità DEL 30 GIUGNO 2024 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: NEL NODO DI Roma LA CIRCOLazioNE E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA, RALLENTATA DA QUESTA MATTINA A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA Roma TERMINI E Roma PRENESTINA: AL MOMENTO SI SEGNALANO RITARDI RESIDUI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITA’, INTERCITY E REGIONALI. RIGUARDO AL TRAFFICO CIRCOLazioNE REGOLARE AL MOMENTO LUNGO LA RETE VIARIA, RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA TANGENZIALE EST, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA SALARIA CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA NOMENTANA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2024 ore 12:30 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 ROMA-NAPOLI IN DIREZIONE ROMA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI PONTECORVO CI SONO CODE IN AUMENTO A PARTIRE DALL’USCITA DI CASSINO; ATTENZIONE ANCHE SULLA PONTINA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE POMEZIA; PASSIAMO AD AGGIORNAMENTI DEL TRASPORTO FERROVIARIO: NEL NODO DI ROMA LA CIRCOLAZIONE PERMANE RALLENTATA, A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA AVVENUTO QUESTA MATTINA TRA ROMA TERMINI E ROMA PRENESTINA: AL MOMENTO SI SEGNALANO RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITA’, INTERCITY E REGIONALI, CON POSSIBILI LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI E DEVIAZIONI DI PERCORSO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2024 ORE 11. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULL’AURELIA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER MALAGROTTA CI SONO CODE IN AUMENTO A PARTIRE DA VIA DEL CASALE LUMBROSO; PROSEGUENDO SULL’AURELIA ULTERIORI CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO, SONO PRESENTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO; SEMPRE IN SUCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, TRA IL RACCORDO E IL BIVIO PER PRATICA DI MARE IN DIREZIONE LATINA; IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: NEL NODO DI ROMA LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA TRA ROMA TERMINI E ROMA PRENESTINA: AL MOMENTO SI SEGNALANO RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITA’, INTERCITY E REGIONALI, CON POSSIBILI LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI E DEVIAZIONI DI PERCORSO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2024 ore 10:30 - E SEMPRE NELL’AMBITO NELLE FERROVIE, E’ NUOVAMENTE ATTIVA LA LINEA BUS 07, CON COLLEGAMENTI DALLA STAZIONE COLOMBO DELLA METROMARE FINO A CAMPO ASCOLANO PER I LIDI DI TORVAIANICA E VILLAGGIO TOGNAZZI; ISTITUITA INOLTRE UNA VERSIONE CIRCOLARE, LA 07LIMITATA, CON CAPOLINEA UNICO ALLA STAZIONE COLOMBO E SERVIZIO PER LE SPIAGGE DELLA LITORANEA; PER TUTTI I DETTAGLI IN MERITO POTETE CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA. romadailynews
- Ponte di Piave: annunciata la nuova giunta - Infine il sindaco Paolo Roma, che per sé le deleghe a Comunicazione e informazione ai cittadini, ... Associazioni combattentistiche e D'Arma, Salute - Città sane, Inclusione sociale, Viabilità comunale ... trevisotoday
- Terribile schianto frontale a Roma: paura per il cardinale De Giorgi e il suo assistente - ... avvenuto ieri mattina, a Roma, mentre il porporato si stava recando al campus biomedico per ...due ambulanze per soccorrere i feriti e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. ... lecceprima
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