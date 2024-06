Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 30 giugno 2024)DEL 30 GIUGNOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1-NAPOLI IN DIREZIONE: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI PONTECORVO CI SONO CODE IN AUMENTO A PARTIRE DALL’USCITA DI CASSINO; ATTENZIONE ANCHE SULLA PONTINA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE POMEZIA; PASSIAMO AD AGGIORNAMENTI DEL TRASPORTO FERROVIARIO: NEL NODO DILA CIRCONE PERMANE RALLENTATA, A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA AVVENUTO QUESTA MATTINA TRATERMINI EPRENESTINA: AL MOMENTO SI SEGNALANO RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITA’, INTERCITY E REGIONALI, CON POSSIBILI LIMITAZIONI E CANCELNI E DEVIAZIONI DI PERCORSO.