Stallo o nuova crisi? Su Serbia e Kosovo l’Ue non può aspettare

(Di domenica 30 giugno 2024) C’è anche il cambio ai vertici istituzionali europei dietro il nulla di fatto dell’ennesimo tavolo negoziale tra? Probabilmente sì, considerato che il nuovo tentativo dell’Unione europea di rafforzare i negoziati ormai intra i due Paesi si è infranto contro un muro. L’immagine delle sedie vuote su cui avrebbero dovuto accomodarsi il presidente dellae il primo ministro delè esemplificativa, anche perché è trascorso ormai un anno dall’ultimo incontro tra i rivali. Certamente si sono svolti incontri separati tra i vertici Ue e Aleksandar Vucic e Albin Kurti ma senza ottenere risultati. Ciò a tutto vantaggio dei super player esterni che puntano a cementare la destabilizzazione balcanica.? La fase di passaggio di incarichi e nomi in Ue non ha aiutato in questo senso: solo da pochi giorni infatti si sa che il nuovo rappresentante per gli affari esteri europei è la 47enne estone Kaja Kallas, già prima ministra, che non dovrà attendere le consegne da Joseph Borrell per comprendere il da farsi tra Belgrado e Pristina, dove verosimilmente la prima mossa sarà quella di riprendere in mano gli accordi di Ocrida per puntellare le falle in atto, come la disputa sulle targhe e l’attacco violento che c’è stato lo scorso settembre contro un monastero, quando vennero uccisi un poliziotto e sette terroristi facenti parte di un commando armato di 30 persone che si era barricata dentro l’edificio.