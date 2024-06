Speriamo riesca a consegnare i trofei | Kate attesa a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 30 giugno 2024) Grandeper la possibile seconda uscita pubblica diMiddleton. Dopo la partecipazione al Trooping the Colour, la principessa del Galles potrebbe apparire sugli spalti di. Lo hanno anticipato gli esperti reali, che sulla stampa britannica danno per certa la presenza della futura regina al torneo di tennis che si svolgerà dal 1 al 14 luglio. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata da Buckingham Palace. D'altronde aveva chiarito lei stessa di non essere fuori pericolo e di trovarsi nel bel mezzo di una battaglia contro il tumore. Gli inglesi, tuttavia, sparano fortemente di rivederla e di poter constatare, dal vivo, il miglioramento delle sue condizioni di salute. Cosa filtra al riguardo? L'amore per lo sport e, in particolar modo, per il tennis spingerà la principessa del Galles a tornare sulla scena pubblica? "Il suo trattamento è in corso e durerà per i prossimi mesi, ma ho capito che vorrebbe andare a", ha ha detto Emily Andrews.