Rodriguez-Moser il giorno del sì Tutti i segreti del matrimonio vip

(Di domenica 30 giugno 2024) Artimino (Pisa), 30 giugno 2024 – Ceciliae Ignaziooggi pomeriggio, alle 18, pronunceranno il loro sì all’interno della tenuta di Artimino (Carmignano) davanti a 200 invitati fra parenti e amici e poi grande festa sino a notte fonda. E’ unlungo tre giorni e tre notti: la coppia è arrivata in auto venerdì pomeriggio per poi dirigersi a Firenze per partecipare ad alcuni eventi mondani legati alla partenza del Tour de France , come l’inaugurazione del negozio Tissot. Ieri l’arrivo dei familiari con i quali hanno cenato in un ristorante, La Cantina del Redi , affittato interamente così come villa La Ferdinanda, un tempo residenza estiva dei Medici, che da ieri è protetta da un cordone di sicurezza che coinvolge tutte le forze dell’ordine, voluto proprio dalla Questura.