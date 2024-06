Quanto guadagnano i ciclisti che vincono le tappe al Tour de France 2024?

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di domenica 30 giugno 2024) Ilde, la corsaca più prestigiosa al mondo, offre un montepremi complessivo di 3.308.200 euro per l’edizione del. Questa somma viene distribuita tra iin base ai loro piazzamenti nelle, alle prestazioni complessive e ai premi speciali. Vediamo nel dettaglio come vengono assegnati questi premi ei partecipanti. Premi per le Vittorie di Tappa Ogni tappa deldeoffre premi ai primi 20 classificati. Ecco la distribuzione dei premi per ogni tappa: 1° posto: 11.000 euro 2° posto: 5.500 euro 3° posto: 2.800 euro 4° posto: 1.500 euro 5° posto: 830 euro 6° posto: 780 euro 7° posto: 730 euro 8° posto: 670 euro 9° posto: 650 euro 10° posto: 600 euro 11° posto: 540 euro 12° posto: 470 euro 13° posto: 440 euro 14° posto: 340 euro Dal 15° al 20° posto: 300 euro Premi per le Maglie deldeOltre ai premi per i piazzamenti di tappa, ci sono premi giornalieri per iche indossano le maglie leader: Maglia gialla (leader della classifica generale): 500 euro al giorno Maglia verde (leader della classifica a punti): 300 euro al giorno Maglia a pois (leader della classifica degli scalatori): 300 euro al giorno Maglia bianca (miglior giovane): 300 euro al giorno Premi per le Squadre e la Combattività Premio per la miglior squadra del giorno: 2.