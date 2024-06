Pari merito tra quattro ciclisti al Tour de France | perché Pogacar indossa la maglia gialla? Il regolamento

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) Tadejhato laal termine della seconda tappa delde2024. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato sul San Luca, ha ricevuto la risposta di Jonas Vingegaard ed è andato via insieme al suo grande rivale danese. La coppia è giunta insieme sul traguardo di Bologna, ma negli ultimi metri è stata acciuffata dal belga Remco Evenepoel e dall’ecuadoriano Richard Carapaz. Iatleti hanno lo stesso tempo in classifica generale (9h53:30), ma è il capitano della UAE Emirates a vestire il simbolo del primato alla Grande Boucle: per quale motivo? Cosa succede in caso di? Per sciogliere latà si vanno a vedere i singoli piazzamenti di tappa:vanta un quarto e un quattordicesimo, Evenepoel un ottavo e un dodicesimo, Vingegaard un tredicesimo e un sedicesimo, Carapaz un ventiduesimo e un decimo.