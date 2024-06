Medaglia al merito a due Crocerossine | Per noi è un sogno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) LUCCA Grande festa in Croce Rossa. Le Infermiere Volontarie Elena Bertolli e Patrizia Genovesi hanno infatti ricevuto il Diploma di Benemerenza condi Prima Classe. L’onorificenza è un riconoscimento conferito a coloro che si distinguono per l’impegno e la dedizione nel campo dell’assistenza sanitaria e umanitaria. Le due, volontarie dagli anni Ottanta ed entrambe infermiere professionali, hanno alle spalle anche numerose missioni all’estero: Sorella Genovesi ha prestato servizio in Iraq, dando – negli ultimi anni – anche un supporto prezioso al comitato per la nascita e successivo sviluppo del servizio prelievi. Sorella Bertolli, capo campo in Kosovo e docente per anni ai corsi di primo soccorso, è oggi una delle colonne portanti del servizio di Unità di Strada volto all’assistenza dei senza fissa dimora.