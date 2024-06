Matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | la cerimonia e il banchetto il racconto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) Carmignano (Prato), 30 giugno 2024 – Lo sposo sorridente, con un fiore bianco all’occhiello, l’abito classico e la cravatta chiara, attende di fronte alla villa di Artimino la sua sposa. Ildiè l’evento dell’estate in Toscana. Tanti vip per l’ex ciclista professionista e la showgirl e sorella di Belen. E un cantante d’eccezione per la festa: Tananai, che proporrà i suoi successi. Una festa da sogno che è iniziata nel tardo pomeriggio. Alle 18 ilcivile, celebrato da un amico della coppia che ha avuto l’autorizzazione dal Comune di Carmignano, quindi ilnuziale. Sono circa duecento gli invitati con tanti familiari della coppia. Da una parte i parenti arrivati dall’Argentina per, dall’altra la grande famigliacon in testa il capostipite, l’ex gloria del ciclismo internazionale Francesco, che ha poi passato la passione per le due ruote al figlio, che è stato atleta di buon livello.