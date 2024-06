La propaganda omofoba filorussa e il fantomatico figlio dell’ex presidente estone vestito da donna

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 30 giugno 2024) Circola il collage di due fotografie, dove verrebbero ripresi i rispettivi figli delbielorusso Aleksandr Lukashenko e della exKersti Kaljulaid. Nello scatto di quest’ultima, il presuntorisulta essereda. La falsa narrazione tende a screditare attraverso l’omofobia lae la sua famiglia. Di fatto, la foto sulla destra ritrae veramente la exKersti Kaljulaid, ma la persona accanto non è affatto imparentata con lei. Per chi ha fretta La persona ritratta accanto alla exnon è suoda. Si tratta dello scrittore Mikk Pärnits. Lo scrittore aveva spiegato il gesto simbolico, che non ha niente a che fare con presunte preferenze sessuali.