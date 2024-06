La Milanesiana celebra la timidezza Intrecci di letteratura musica e arte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) Lafa tappa al Ventidio Basso di Ascoli Piceno, per tre appuntamenti degni di nota: si pdomani alle 21 con Enrico Ruggeri che in dialogo con Alessandro Gnocchi presenta tra parole eil nuovo libro ‘40 vite (Senza fermarmi mai)’, dalle 21. Segue, il 2 luglio alle 21, Simone Cristicchi, in scena con lo spettacolo ‘Franciscus, il folle che parlava agli uccelli’. Mentre per mercoledì 3 luglio, sempre alle 21, l’appuntamento è con ‘Cento storie per cento canzoni’: il prologo letterario di Fabio Genovesi insieme al concerto di Luca Barbarossa e la Social Band. Novità dell’anno sarà la mostra ‘Giorgio Tonelli e la Metacosa’, che apre venerdì 5 luglio alla Pinacoteca Civica. La Pinacoteca, infatti, ospiterà 20 pastelli su carta realizzati dal pittore Giorgio Tonelli, uno dei protagonisti del movimento della Metacosa, insieme ad artisti come Gianfranco Ferroni, Sandro Luporini, Lino Manocci.