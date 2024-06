La città turistica ostaggio dei cantieri Borgovico chiude e Civiglio è isolata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 30 giugno 2024) Faranno bene ad armarsi di pazienza gli abitanti di Como e anche i lavoratori che vi lavorano, a partire da domani infatti prende il via il cantiere in via, una delle porte di ingresso in. "Rilevata l’utilità dell’intervento, che offre l’opportunità di riqualificare i servizi sottostanti - spiegano da Palazzo Cernezzi con una nota - il sedime stradale, e al fine di concludere entro il mese di agosto i lavori di sostituzione della condotta di via“nuova” dell’acquedotto comunale, l’amministrazione e la società Lereti hanno deciso di iniziare i lavori lunedì primo luglio". Il traffico in arrivo indalla via per Cernobbio sarà deviato alla rotonda fronte Iperal di Monte Olimpino e l’accesso insarà consentito dalla via Nino Bixio.