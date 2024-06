Inghilterra-Slovacchia 2-1 Skriniar | A un passo dall’impresa fa male uscire così

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) “È difficile trovare le parole, siamo tutti molto tristi. Eravamovicini all’impresa. L’ha qualità, ci ha spinto e poi all’improvviso è arrivato il gol del Bellingham. Faaver subito gol all’ultimo minuto. Eravamo a circa 30 secondi dalla vittoria, ma sono davvero orgoglioso di tutta la squadra. Eravamo pronti a riscrivere la storia dellail capitano dellaMilanha commentato l’eliminazione agli ottavi di finale degli Europei della suacontro l’. Anche Ivan Schranz, capocannoniere della squadra, ha analizzato la sconfitta: “Non abbiamo nulla da rimproverarci. Potremmo non avere un’altra possibilità come questa per scrivere la storia.”2-1,: “A un, fa” SportFace.