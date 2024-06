Il libro Pornoliberismo strumento di liberazione e rinascita contro la cintura di castità di massa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 30 giugno 2024) Era ilche stavamo aspettando, il testo chiamato a informarci sullo stato di salute della sessualità globale. Una categoria sempre più in serio pericolo d’estinzione: finita nel mirino di censure tanto subdole quanto asfissianti, mentre in tanti sono convinti dell’esatto contrario. Succede anche questo nell’epoca della diffusione a portata di smartphone di contenuti pornografici e dell’esplosione su scala mondiale delle istanze politico-culturali del mondo arcobaleno. Sembra un paradosso, ma non lo è affatto. E intanto assistiamo inermi alla diminuzione degli spazi di libertà corporale, alla compressione sempre più paradossale dei vocabolari e alla diminuzione in picchiata – soprattutto tra i giovanissimi – dalla pratica del piacere fisico.