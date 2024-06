GP Austria | succede di tutto Russell primo Sainz terzo!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di domenica 30 giugno 2024) Una gara pazza quella che abbiamo vissuto oggi nel GP d’dove vincedavanti a Piastri e. Disastro Norris costretto al ritiro dopo il contatto con Verstappen. Leclerc solo 11esimo dopo un contatto al via con Piastri Che gara quella di oggi nel GP d’dove Georgevince davanti ad Oscar Piastri e Carlos. Un podio inaspettato per tutti e tre, sognato dopo il fantastico show che hanno visti protagonisti Max Verstappen e Lando Norris. Nel tentativo di sorpassare l’olandese Norris riceve una ruotata da Max con conseguente foratura per entrambi e dunque costretti a ritornare ai box. Il pilota della McLaren è costretto al ritiro mentre Verstappen chiude solo 5° dopo una gara passata in testa. Delusione enorme per il pilota britannico che vedeva la vittoria vicina.