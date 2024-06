Formula 1 incidente Verstappen-Norris in Austria! Vince Russell e una Ferrari sul podio | la classifica piloti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 30 giugno 2024) Finalmente una gara spettacolare ed emozionante. E’ andato in scena un duello fino all’ultimo colpo tra Maxe Landonegli ultimi giri del gran premio in, nuovo appuntamento del campionato di1. Al 64° giro si è registrato un contatto e le vetture sono rimaste danneggiate.è stato costretto al ritiro, il campione del Mondo è tornato ai box e ha cambiato la gomma forata. Il pilota della Red Bull è stato penalizzato anche con 10 secondi proprio per il contatto con. Il gran premio insi è concluso con il successo di, bravo a gestire gli ultimi giri dopo l’tra. Sulanche Piastri e ilsta Sainz. Quarto Hamilton e quinto proprio. Deludente la prestazione di Leclerc, solo 11° e condizionato da unin avvio.