F1 GP Austria Perez | Macchina danneggiata problemi di bilanciamento

(Di domenica 30 giugno 2024) Sergioha concluso il Gran Premio d’in settima posizione, alle spalle di Nico Hulkenberg della Haas. Poco dopo la bandiera a scacchi, il messicano parla ai microfoni di ESPN: “Penso sia successo qualcosa all’inizio della gara, con Piastri in curva 4. L’intero sidepod sinistro era completamente rotto, quindi avevo troppo sottosterzo, poi troppo sovrasterzo e per tutto il tempo stavo lottando con il, curva dopo curva, e in nessun momento sono riuscito ad avere un ritmo solido“. Sul duello finale con Hulkenberg: “All’inizio avevo un ritmo simile a quello di chi mi precedeva, ma il danno è stato molto grande, non so esattamente quanta potenza abbiamo perso, è una parte molto sensibile e non avevo nessun ritmo o trazione nelle curve lente, alla curva tre non ho potuto fare nulla.