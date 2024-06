Euro 2024 Inghilterra-Slovacchia | tensione nel finale tra Rice e Calzona l’inglese poi si scusa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) Tensioni alla fine della partita tra, persa sul gong dalla squadra diper mano dei gol di Bellingham e Kane. L’ex allenatore del Napoli, amareggiato per il risultato, è andato in mezzo al campo per chiedere delucidazioni su alcuni episodi all’arbitro Halil Umut Meler, ma ha trovato sulla sua strada un infuriato Declan, dopo aver sentito le lamentele del tecnico avversario, si sarebbe accanito su di lui, intimandogli di stare zitto e aggiungendo insulti quali “pelato di ”. Ad accorrere sono stati membri di entrambe le panchine, che hanno prontamente sedato il principio di rissa e fatto calmare gli animi. In seguito tutto si è risolto, come riportano i media inglesi, con le scuse del centrocampista dell’Arsenal.