Come un criminale Psicopatico | scambio di messaggi tra Cecchettin e Turetta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 30 giugno 2024) «Mi spaventa, perché sosei fatto, so cosa hai fatto determinate volte Voglio poter stare serena. Ogni tanto mi fai paura». E ancora. «Controlli quanto tempo sto online e quanto di quel tempo è dedicato allo scrivere ate. Meccanismo di controllo: malato anche questo. Pippo, sei ossessionato, Signore! Sei uno!». Sono gli ultimidi Giuliaconservati nel telefono di Filippo, mostrati in esclusiva a «Quarto Grado Le Storie».e audio che raccontano del clima di terrore in cui stava vivendo la 22enne solo perché aveva tolto la «buonanotte» quotidiana al suo ex. Le parole della giovane, custodite nel cellulare di «Pippo» mostrano il lato morboso di un rapporto che Giulia aveva voluto interrompere e che l'ha portata alla morte.