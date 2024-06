Ci sono due morti Si contano le vittime del maltempo | alluvioni frane e case scoperchiate C’è anche un disperso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 30 giugno 2024) Temporali, piogge,. Il Nord Italia è flagellato dale purtroppo oltre ai danni e ai disagi sidue. In Valle d’Aosta, in particolare, c’è stata un’alluvione e solo per miracolo non cistati. A Cogne è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per salvare una famiglia con una bambina piccola. Erano rimasti bloccati in Valnontey. Un altro intervento ha messo in salvo tre persone isolate nel vallone dell’Urtier. Cogne è rimasta isolata perché la regionale 47 è rimasta chiusa da Ozein. I temporali, scoppiati nella serata di sabato 29 giugno e proseguiti fino a domenica mattina, hanno ingrossato torrenti e fiumi che hanno esondato in diversi punti.tante le persone evacuate e sfollate sia in Piemonte che in Valle d’Aosta.