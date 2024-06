Bellingham ricorda a Calzona che il calcio è infame e che le partite le decidono i calciatori

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 30 giugno 2024)che ile che lele. L’Inghilterra era praticamente fuori dagli Europei. Stava perdendo 1-0 contro la Slovacchia di. Sei minuti di recupero. Ne erano trascorsi quasi cinque. Poi un cross in area, assist di Guéhi e(cui in patria stavano già preparando un processo che al confronto quello a Spalletti e Gravina è una barzelletta) si coordina e in rovesciata gela Dubravka e la Slovacchia intera. È il minuto 95 dell’ottavo di finale tra Inghilterra e Slovacchia. Ha ripetuto quel che fece Baggio nel 94 contro la Nigeria. Southgate si era già visto disoccupato. Sarebbe stata tutta colpa sua. Lui che non ha convocato né Grealish né Rushford. Era disperato. Aveva fatto entrare chiunque.