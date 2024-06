Assoluti Atletica Paralimpica | Legnante e Tapia consistenti in pedana Ganeshamoorthy da primato nel giavellotto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 30 giugno 2024) Brescia, 30 giugno 2024 – Giungono al termine i Campionati Italianidi Para2024 allo stadio Sanpolino Gabre Gabric di Brescia, dopo due giorni di gare che hanno visto 165 atleti e 18 guide in rappresentanza di 45 società sportive contendersi i titoli di campioni nazionali. Tanti big in gara nell’ultimo appuntamento utile per strappare il biglietto per le Paralimpiadi di Parigi 2024. Riscontro eccellente nel peso F11 per Oney, che dopo le soddisfazioni nel disco in giornata di apertura oggi getta l’attrezzo a 13,34 metri a pochi centimetri dal proprio season best. Buona prestazione anche per Assunta(Anthropos), che nel lancio del disco F11 fa segnare il propriostagionale con la misura di 37,57, confermando la buona condizione già messa in mostra nel getto del peso della giornata precedente.