Amici 23 due ballerini vanno a convivere | l’annuncio dei due ragazzi

(Di domenica 30 giugno 2024) Ebbene sí, due concorrenti uscenti da23a vivere nella grande Mela, o per meglio dire la metropoli americana New York. I duedopo l’esperienza condivisa nella scuola di Maria De Filippi, vivranno insieme per un nuovo impegno formativo e soprattutto lavorativo. Che sia nata una relazione, anche solo d’zia tra i protagonisti della notizia, non si direbbe una ipotesi azzardata, almeno non a detta del fanbase dei giovani vip: Nicholas Borgogni e Dustin Taylor.23, Nicholas Borgogni parte con Dustin Taylor: ha il via la convivenza in America I talenti uscenti di23, Nicholas Borgogni e Dustin Taylor, decidono diinsieme sotto lo stesso tetto del continente d’America, che sforna le più iconiche popstar anche nel mondo delle belle arti.