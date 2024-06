Altri due milioni e mezzo per Muccia Fondi al Cammino dei Cappuccini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) Approvata l’ordinanza speciale per, che stanzia 2,45di euro per gli interventi di recupero e miglioramento sismico degli aggregati pubblico-privati in via Varano e vicolo dell’Arco, sede del municipio. Finanziato inoltre l’intervento di miglioramento degli spogliatoi dell’impianto sportivo di via Delle Piane. Isi aggiungono ai 4,3già previsti, portando l’importo complessivo a 6,7. È stato stabilito in cabina di coordinamento sisma, presieduta dal commissario Guido Castelli. Iil complesso di via Varano è composto da tre unità che ospitano cinque case; in vicolo dell’Arco gli interventi riguarderanno l’intero aggregato, di proprietà in parte privata e in parte pubblica. In quest’ultima troverà spazio il municipio.