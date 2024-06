Alluvioni in Valle d’Aosta e Piemonte | frane e torrenti esondati Paura a Cogne il Paese è isolato Decine di sfollati nel Torinese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Una notte diper l’alluvione che ha colpito diverse zone dellae del. Ilè tutt’ora, dopo il nubifragio che ha colpito la Regione: isonoe diversehanno danneggiato la strada regionale 47, tuttora impossibile da percorrere. Il nubifragio che ha colpito l’area alpina ha provocatoe danni, da Cervinia fino alle vallate alpine del, dove si contano ale persone sfollate. Alla Protezione civile al momento non risultano dispersi. Atra le 4 e le 6 sono stati effettuati due interventi dell’elisoccorso che hanno permesso di mettere in salvo una famiglia con una bambina piccola, rimasta bloccata in Valnontey, e tre persone isolate nel vallone dell’Urtier.