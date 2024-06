Zenless Zone Zero si prepara al lancio con 100 pull GRATIS e tanti contenuti

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di sabato 29 giugno 2024) A distanza di poco tempo dall’annuncio della data di uscita di, il nuovo gioco free to play dai creatori di Genshin Impact e Star Rail, arriva la notizia che molti attendevano, ossia ben 100ateper i nuovi giocatori, e per celebrare ilovviamente, oltre una generosa quantità dicon i quali intrattenersi fin da subito.sialconè il nuovo ARPG fantasy urbano di HoYoverse in cui una calamità chiamata “Hollows” ha distrutto la società moderna. New Eridu, l’ultima metropoli rimasta, è risorta contro ogni previsione in mezzo a questa catastrofe distruttiva per diventare l’ultima roccaforte della civiltà moderna. Nel gioco, i giocatori assumono il ruolo di un “Proxy” accompagnato da personaggi unici mentre esplorano i Hollows, combattono nemici, completano missioni e rivelano i misteri dietro New Eridu.