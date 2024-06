Wimbledon 2024 | calendario programma date orari canali copertura tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 29 giugno 2024) Il, gli, il, i, latv edel torneo di. Tutto pronto sui prati londinesi per il terzo Slam della stagione, inda lunedì 1 a domenica 14 luglio. Occhi puntati ovviamente su Jannik Sinner, numero uno al mondo, e in generale su tutto il tennis azzurro, che arriva all’appuntamento in gran forma. Ai nastri di partenza, oltre a Sinner, anche Musetti, Arnaldi, Darderi, Cobolli, Sonego, Berrettini e Fognini nel maschile, Jasmine Paolini, Cocciaretto, Trevisan, Bronzetti ed Errani nel femminile. TABELLONE MASCHILE TABELLONE FEMMINILE MONTEPREMI SINGOLARE MONTEPREMI DOPPIO La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguiràattraverso ben novedi riferimento.