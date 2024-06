Veloso sempre più lontano dalla Torre Domani è l’ultimo giorno di contratto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Ora tocca ad Inzaghi. Incassato il sì, la firma e l’ufficialità del nuovo diesse nerazzurro Davide Vaira, adesso sarà il prossimo allenatore del Pisa Sporting Club a catalizzare tutta l’attenzione. La prossima settimana infatti arriverà l’annuncio dopo la firma. Come per il diesse, anche Pippo Inzaghi firmerà col Pisa fino al 30 giugno 2026. Le presentazioni, che inizialmente si pensava potessero essere fatte insieme, saranno invece separate per direttore e tecnico. Prima, nei prossimi giorni, quella di Vaira, poi Inzaghi.nei prossimi giorni c’è grande attesa anche per tutte le novità della campagna abbonamenti 2024-25, così come per le nuove divise da gioco, un eventoapprezzatocittà. Sul mercato invece sembra arrivato il momento delle porte scorrevoli in casa nerazzurra.