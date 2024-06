Un Europeo nato sotto una cattiva stella | perché Barella non ha potuto incidere!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 29 giugno 2024) L’del 2024 non è stato dello stesso segno di quello precedente, per Nicolò. Nonostante il gol contro l’Albania, valso la vittoria nel match d’esordio all’Italia, il calciatore dell’Inter non è riuscito acome voleva. LA DIFFICOLTÀ – L’di Germania, conclusosi malamente per l’Italia data la sconfitta agli ottavi di finale contro la Svizzera, ha rappresentato una parentesi in cui il calciatore dell’Inter Nicolònon ha avuto la possibilità dicome avrebbe voluto nell’arco della competizione. A causa degli acciacchi con cui è arrivato alla competizione, il sardo non è mai stato al meglio della sua condizione. A ciò si sono aggiunte anche le difficoltà che ha avuto la squadra nella sua interezza, stante l’incapacità del gruppo di trovare quell’intesa necessaria per disputare con efficacia la rassegna continentale.