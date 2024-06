Traffico Roma del 29-06-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 29 giugno 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione code a tratti sul grande raccordo anulare perintenso dallaNapoli e l’ardeatina in carreggiata interna code sull’intero percorso del tratto Urbano A24-teramo anche qui perintenso in direzione Teramo e di seguito ancora file fino a Tivoli chiusa via Luigi Bodio per lavori tra via Cassia & via Giovanni arrivabene sostenuto ilverso il litorale sulla Pontina Si procede a rilento da grande raccordo anulare fino a Castel di Decima in direzione Terracina per lo stesso motivo rallentamenti e code sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino all’infernetto code rallentamenti verso il mare anche sulla via Aurelia tra il Grande Raccordo Anulare e Aranova dalle 14 di questo pomeriggio manifestazione con corteo da piazza dell’esquilino ai Fori Imperiali attraverso via Cavour e Largo Corrado Ricci deviate diverse linee bus per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito