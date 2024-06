Tour de France 2024 tappa 1 | impresa da favola per Bardet Ordine d' arrivo e classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Rimini, 29 giugno- La1 deldeporta la carovana da Firenze a Rimini dopo 206 km nel contesto dello storico Grand Départ dall'Italia e soprattutto dopo ben 7 GPM: troppi, uniti al caldo torrido, per diversi velocisti che vanno alla deriva, come Mark Cavendish e Fabio Jakobsen. Curiosamente, mentre il proprio velocista naufraga, il Team DSM-Firmenich PostNL prepara la tattica perfetta: Frank Van Den Broek in fuga dal mattino e Romain, all'ultima Grande Boucle della sua carriera, a scattare sulla salita di San Leo. I due liquidano pian piano il resto della batteria degli attaccanti e resistono con le unghie e con i denti al ritorno del gruppo, conche indossa per la prima volta la maglia gialla proprio sul territorio della sua amata Italia: se non è unaquesta.