Svizzera-Italia Donnarumma | scusa a tutti Darmian quasi in lacrime

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 29 giugno 2024) L’è fuori da Euro 2024. Gli azzurri sono stati sconfitti 2-0 dallaal termine di una prestazione incommentabile degli uomini di Spalletti. L’unico a salvarsi è stato Gigio: “uscire così fa male, chiediamo”. Gianluigi, portiere e capitano dell’, è schietto dopo la partita. “L’eliminazione è meritata – proseguea RaiSport – e per come è venuta è durissima da digerire. Il primo tempo è andato malissimo, poi dovevamo reagire nel secondo e invece abbiamo subito preso il secondo gol. Se è mancato il coraggio? E’ mancato tutto, la qualità, il coraggio”.in“Ora prevale questo senso di delusione e rammarico. C’era la voglia e la possibilità di fare meglio. Purtroppo non ci siamo riusciti ed è giusto prenderci le nostre responsabilità e metterci la faccia”, sono le dichiarazioniindell’interista