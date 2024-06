Slovacchia Calzona | Inghilterra molto forte Lobotka è un top player

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 29 giugno 2024) “Quando l’fa grandi prestazioni come gruppo, diventa. Dobbiamo stare attenti, sono una delle migliori Nazionali degli Europei. Dobbiamo provare a sfruttare i loro punti deboli, ma con cautela perché possono farci male in qualsiasi momento. Dobbiamo essere concentrati al 100% e pensare solo a noi stessi. Abbiamo commesso degli errori nelle partite precedenti e non possiamo permetterci di ripeterli, perché un’avversariacome l’ti può punire sempre.? È stato il miglior giocatore in due volte in tre partite ed è fondamentale per noi: affronterà un giocatore di livello mondiale come Bellingham, ma ancheè un calciatore di livello mondiale, un top“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Francesco, commissario tecnico della, rilasciate nel corso della conferenza stampa alla vigilia del confronto con l’