LIVE MotoGP GP Olanda 2024 in DIRETTA | Martin prenota la pole Bagnaia deve superarsi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.33 0.0082 di vantaggio peral primo intermedio, 0.257 al secondo. 11.33 Si lancia. Ancora gomma media all’anteriore e soft al posteriore. 11.32 Al momentodavanti aed Alex Marquez. 4° Marc Marquez, poi Vinales, Morbidelli, Espargarò, Bastianini, Binder, Fernandez e Acosta. Ancora nessun tempo per Di Giannantonio. 11.31cambia le gomme e rientra subito. Vuole avere pista libera. 11.30trova il tappo Bastianini e non si migliora.è già rientrato ai box. 11.29 3° Marquez a mezzo secondo dal connazionale.si sta migliorando,invece ha alzato il ritmo. 11.28fa meglio didi 0.171. Ve lo avevamo detto, i problemi sono dimenticati.