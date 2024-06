LIVE Italia-Irlanda 10-31 Mondiali rugby U20 in DIRETTA | primo tempo complesso per gli azzurrini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40? Ilfinisce qui. 38? Questa volta Jack Murphy non trasforma la meta. 36? Serie di placcaggi mancati e Berman ne approfitta per andare nuovamente a meta, purtroppo soffriamo troppo la velocità di gioco e di gambe degli avversari. 34? Jiminez esce da una situazione complessa mandando in touche gli avversari. 33? Lunga fase in cui si gioca solo con il piede. 31? Mischia ordinata con inserimento per l’. 30? Serve una reazione agli azzurri, al momento gli irlandesi si stanno dimostrando nettamente superiori, sia dal punto di vista fisico che, sopratutto, dal punto di vista della rapidità. 28? Jack Murphy trasforma anche questa meta, si mette molto male. 27? Sam Berman arriva come una furia e lascia fermi i giocatori azzurri, arriva la quarta meta per gli avversari.