Jenny Guardiano chi è la fidanzata di Tony Renda a Temptation Island

(Di sabato 29 giugno 2024) La prima puntata di, in onda il 27 giugno 2024 su Canale 5, è stata leader di ascolti. Il racconto iniziale si è concentrato in particolare su due coppie: i parrucchieri napoletani Alessia e Lino e i catanesi, lui deejay e lei lashmaker. La ragazza ha colpito molto l’attenzione per la sua bellezza, l’atteggiamento composto e soprattutto per la scelta del fidanzato:ha rivelato senza mezzi termini di tradirla quando è lontano da casa, cosa che le ha provocato una crisi. Ma chi è? Profilo Instagram, professione e curiosità suè nata l’8 novembre 1997, è del segno dello Scorpione e vive a Catania, dove si occupa di extension ciglia, laminazione e trucco semipermanente. Un lavoro di grande precisone che fa parte del campo beauty ed estetica.