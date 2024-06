Fiumicino piano Economico Finanziario 2024 2025 e tariffe Tari | approvata la proposta

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 29 giugno 2024), 28 giugno– Il Consiglio Comunale diha discusso ed approvato larelativa aled alle, per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L’assessore ai Tributi, Vincenzo D’Intino, ha annunciato durante la seduta che, grazie alle strategie messe in atto dallaTributi, per combattere l’evasione fiscale, lanon subirà aumenti per il biennio. “ha unaffainferiore rispetto alla media del centro Italia, che è di 347 euro. La nostra quota è rimasta invariata dal 2023 ale continuerà su questa linea anche per il,” ha dichiarato l’Assessore, evidenziando che la raccolta differenziata porta a porta, attiva su tutto il territorio comunale, ha raggiunto una percentuale di circa il 77%.