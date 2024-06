F1 Tsunoda multato per team radio | Questi ragazzi sono ritardati del ca**o poi si scusa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 29 giugno 2024) “Salve, volevormi per quello che ho detto oggi alla. Ovviamente non usato intenzionalmente quelle parole e ho frainteso completamente l’esatto significato di ciò che ho detto. Adesso ho una migliore comprensione del significato delle parole utilizzate emolto dispiaciuto per quello che ho detto. Questo tipo di linguaggio non deve essere tollerato e per questo mi dispiace”. Così Yuki, pilota della Racing Bulls, sui social dopo la multa di 40.000 euro ricevuta dalla Fia per violazione del codice morale. Il giapponese, durante unal Gran Premio d’Austria 2024, si è lasciato andare a un commento inappropriato e dettato probabilmente dal nervosismo: “del“,ndosi poche ore dopo e spiegando le sue parole con una cattiva comprensione dell’inglese.