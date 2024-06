F1 Elkann sulla Ferrari | Dobbiamo continuare a crescere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 29 giugno 2024) “Quando finirà l’attesa? Lavoriamo sempre per quell’obiettivo: quest’anno abbiamo visto dei progressi e anche delle difficoltà. Abbiamo bisogno di: va trovato l’equilibrio fra la valorizzazione delle tante persone capaci qui dentro, un aspetto che sottolineo con forza, e la possibilità di attrarre nuovi talenti. È stato bello sentire un’ingegnere appena arrivata dalla Red Bull parlare del nostro potenziale. È la conferma che c’è una grande voglia di venire in“. Queste le parole del presidente della, John, rilasciate in un’intervista al Corriere della Sera, sull’andamento della Rossa in questa stagione di F1. Poi sul possibile futuro indi Adrian Newey, che lascerà la Red Bull,ha spiegato: “Ci sono tante valutazioni, bisogna fare attenzione.