Atletica Thompson ‘avverte’ Jacobs | nei Trials vola in 9 77 nei 100 metri

(Di sabato 29 giugno 2024) La miglior prestazione stagionale ha l’impronta di Kishane. Il giamaicano brilla nei 100aidi Kingston e corre in 9?77, un tempo che vale l’ingresso nella top 10 dei migliori tempi della storia, in nona posizione. Una gara di altissimo livello, chiusa davanti a Oblique Seville (9?82) e Ackeem Blake (9?92), altri due attesi protagonisti a Parigi 2024. Ed è proprio in vista dell’Olimpiade che il 22 giamaicano ha lanciato un segnale al campione in carica, Marcell. Rientrato in pista alle selezioni giamaicane,aveva lasciato intravedere ottimi crono già ai Mondiali di Budapest (9?86) e in Diamond League. Tra le donne, il titolo è andato a Shericka Jackson, in 10?84, precedendo Tia Clayton (10?90) e Fraser–Pryce (10?94).