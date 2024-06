Nomine Ue l’astensione di Meloni fa arrabbiare il Ppe von der Leyen e le destre Numeri alla mano | ecco perché ora rischia l’isolamento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2024) La faccia è scura, ma Giorgia, appena uscita dal Consiglio Ue di giovedì notte, ostenta fermezza: “Le persone mi rispettano in Italia, ma anche all’estero,non ho una doppia faccia“. La presidente del Consiglio spiega così la decisione di andare allo scontro con i partiti europei della cosiddetta maggioranza Ursula. Ma la sua posizione è stata tutt’altro che ferma: si è opposta alle candidature di Antonio Costa come presidente del Consiglio Ue e di Kaja Ks Alto rappresentante per la Politica Estera, ma ha mostrato ambiguità su Ursula von der, astenendosi sulla sua riconferma a capo della Commissione. Una mossa che rimane a metà tra gli interessi italiani e quelli del suo partito europeo, i Conservatori, ma chefine scontenta tutti,di isolare la premier e di rivelarsi un suicidio politico.