Massimo Giletti e La7 la verità finalmente sull’addio | Perché costretto ad andare via

(Di venerdì 28 giugno 2024) È tornato da poco in tv con lo speciale sulla strage di Ustica,riabbraccia il pubblico Rai dopo l’esperienza a La7. Dopo aver guidato i festeggiamenti per i settant’anni di televisione su Rai Uno,è tornato sul piccolo schermo con Ustica. Una breccia nel muro, trasmesso invece martedì scorso su Rai Tre. Il conduttore si scalda in vista della prossima stagione televisiva, sarà protagonista assoluto dopo l’addio a La7. Nei giorni scorsi, tra l’altro, sono apparse le prime anticipazioni su quello che sarà il suo programma, il pubblico non vede l’ora di scoprire più dettagli.ad aprile dello scorso anno ha detto addio a La7 – cityrumors.itA quanto pare si tratterà di una trasmissione a vocazione ‘inchiestistica’, come svelato di recente dalla redazione di TvBlog.