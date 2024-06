Juve attenta il PSG piomba sul difensore | pronto l’assalto

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 28 giugno 2024)ntus sotto attacco: il Paris Saint Germainsu undella rosa bianconera. Assalto, Motta rischia di perderlo Un mercato attento, con l’occhio al bilancio e la consapevolezza di dover centellinare ogni singolo milione di euro speso. In casasono ormai finite da tempo le spese pazze, i contratti milionari ed i cartellini strapagati. John Elkann vuole un club sostenibile e per questo ha ingaggiato la scorsa estate Giuntoli, un maestro a Napoli. Se da un lato bisogna stare attenti ad ogni operazione possibile, dall’altro vi sono anche le esigenze di Thiago Motta da dover tenere conto, con il tecnico che ha chiesto rinforzi mirati per il modulo ed il gioco che ha in mente. E così, ingaggiato Douglas Luiz, si prova a chiudere per Thuram jr.