Indagine Ue su Temu e Shein i sospetti sulla merce tarocca L’accusa | Così manipolano i clienti

(Di venerdì 28 giugno 2024) Bruxelles accende i fari sui colossi cinesi dell’e-com. In particolare, la Commissione europea punta a verificare che siano state applicate le misure richieste dalla legge sui servizi digitali (Digital services act, Dsa), che obbliga le grandi aziende del tech a fare di più per contrastare la diffusione di beni e contenuti illegali e dannosi. Le risposte che servono a Bruxelles riguardano il sistema di allerta che consente agli utenti di segnalare i prodotti illegali. Ma anche le interfacce online: bisogna verificare che non siano progettate in modo da ingannare o manipolare gli utenti. In particolare, è necessario scongiurare i cosiddetti dark pattern, «modelli oscuri», utilizzati per indurre gli utenti a fare acquisti indesiderati o ad optare per determinate impostazioni di acquisto a loro insaputa.