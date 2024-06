Giustizia penale per i minori; come pagheranno gli assassini di Thomas

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 28 giugno 2024) Il recente e tragico caso di, un sedicenne brutalmente ucciso a Pescara, ha portato alla ribalta la complessità della gestione deiin carcere e la necessità di un approccio multidisciplinare per prevenire e affrontare la delinquenza giovanile.Gli autori presunti di questo delitto, due coetanei della vittima, sono stati arrestati con accuse di omicidio particolarmente efferato. Il Gip, nell'ordinanza di fermo, ha sottolineato la crudeltà dell'atto, perpetrato "proprio per provocare sofferenza e morte alla vittima". La legislazione italiana per iin carcere In Italia, il sistema diper iè regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, che stabilisce un complesso di norme specifiche per i procedimenti a carico deidi 18 anni.