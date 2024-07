Football Manager 25 quando esce? Quali novità regalerà Sports Interactive? Le prime info ufficiali

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di venerdì 28 giugno 2024) Mancano ancora diversi mesi al lancio diManger 25 (l’uscita dell’edizione 2024 è stata a novembre 2024) ma già iniziano i primi rumor.ha pubblicato un nuovo post sul suo blog rivelando alcune delle principali funzionalità della serieche non saranno presenti in25. Se sei un appassionato della modalità che consente di creare un club o le urla da bordo campo, rimarrai deluso da quanto stai per apprendere. Nel succitato post, il direttore dello studio di SI, Miles Jacobson, ha spiegato che la decisione di rimuovere alcune funzionalità è basata sui dati raccolti dai giocatori di24. La principale funzionalità che non sarà presente in25 sono le urla da bordo campo, che “non torneranno nel prossimo futuro”.