F1 GP Austria 2024 Horner | Ci aspettavamo Perez tra i primi cinque

(Di venerdì 28 giugno 2024) Nel dominio Red Bull targato Max Verstappen del venerdì del GP d’di Formula 1, stenta ancora a decollare il rendimento del secondo pilota. Checoscatterà solamente settimo nella sprint di domani, sabato 29 giugno, a Spielberg e anche il team manager Chris‘striglia’ il messicano. “All’inizio del Q3 pensavamo che potesse piazzarsi tra i5, è un peccato – le sue parole – Comunque è una bella pista per i sorpassi, con lunghi rettilinei. Domani farà molto caldo e aprirà diversi scenari per le vetture in griglia. Per noi è stata una giornata positiva. Verstappen ha fatto tre giri incredibili. Max è stato grande ma gli altri si avvicinano: le McLaren e le Mercedes sono forti, vediamo domani”. F1 GP: “Citra i” SportFace.