WWE | Tra i contratti in scadenza c’è anche quello di Angel Garza

(Di lunedì 3 giugno 2024) La WWE è in fermento: negli ultimi mesi ha tenuto banco la questione legata al contratto di Drew McIntyre, una delle stelle più brillanti della compagnia, maaltri volti noti sono vicini alladel loro legame con la federazione. Becky Lynch (che è ufficialmente diventata una free agent a giugno) e Chad Gable (il suo contratto scadrà nel fine settimana) sono tra i nomi più illustri, maRicochet vedrà scadere il suo contratto con la WWE molto presto. A questa lista, come raccontato da Fightful nelle ultime ore, si aggiunge. L’attuale membro del Legado del Fantasma ed ex Cruiserweight Champion,vedrà scadere il suo attuale accordo con la compagnia il prossimo primo agosto. Stando ad alcune fonti interne alla compagnia, la WWE e il wrestler starebbero trattando il rinnovo, con un’offerta già sul tavolo del messicano.